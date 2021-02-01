بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا بلقاح كورونا

بدأ مستشفى حميات قنا، اليوم الاثنين، في إعطاء لقاح كورونا للمستفيدين من الأطقم الطبية، في حضور الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا.





تلقى الدكتور سيد الكاشف، مدير مستشفى حميات قنا، اللقاح كأول فرد من الطاقم الطبي بالمستشفى والذي تلقي اللقاح عقب توقيع الكشف المبدئي عليه والاطمئنان على العلامات الحيوية له وتوقيعه على الموافقة المستنيرة.





من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن وصول لقاح كورونا إلي مستشفي حميات قنا يعد خطوة هامة من أجل حماية الفريق الطبي والذي يمثل خط الدفاع الأول والحصن الأمين علي صحة المواطنين.





وأوضح تاوضروس، بأن البدء بالأطقم الطبية للمستشفيات يأتى انطلاقا من خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع الفرق الطبية ضد فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بضرورة أن يكون الفريق الطبي هم أول من يستفيد بلقاح كورونا لدورهم الهام في التصدي لفيروس كورونا.





يذكر أن مستشفى قفط التعليمي بدأ منذ أيام في إعطاء لقاح كورونا للفريق الطبي مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في ذلك.





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