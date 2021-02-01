محمد نجاتي يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. شاهد

كشف الفنان محمد نجاتي، عن سر ابتعاده عن الساحة الفنية ، خلال الفترة الماضية ، حيث أوضح أن ابتعاده عن الساحة الفنية ، ليست برغبته ، لكن لعدم وجود أدوار ذات قيمة .





ولفت الفنان محمد نجاتي ، خلال استضافته في برنامج "بنت البلد" ، والمذاع على فضائية المحور ، إلى أن الأدوار عديمة الأهمية ، من الممكن أن تؤثر على تاريخه الفني ، معقبا : " بحول أحافظ على الحجات اللي اتعلمتها من اساتذتي " .





وأشار إلى أنه عمل مع أكبر المخرجين ، منهم المخرج "عاطف الطيب" ، والذي طلب من والدته أن لا يظهر كثيرا في السن الصغير ، حتى لا يحترق كونه ممثل موهوب .



