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محمد نجاتي يكشف سر ابتعاده عن الساحة الفنية.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:44 م
الفنان محمد نجاتي
الفنان محمد نجاتي
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نورهان رأفت
كشف الفنان محمد نجاتي، عن سر ابتعاده عن الساحة الفنية ، خلال الفترة الماضية ، حيث أوضح أن ابتعاده عن الساحة الفنية ، ليست برغبته ، لكن لعدم وجود أدوار ذات قيمة .

ولفت الفنان محمد نجاتي ، خلال استضافته في برنامج "بنت البلد"  ، والمذاع على فضائية المحور ، إلى أن الأدوار عديمة الأهمية ، من الممكن أن تؤثر على تاريخه الفني ، معقبا : " بحول أحافظ على الحجات اللي اتعلمتها من اساتذتي " .

وأشار إلى أنه عمل مع أكبر المخرجين ، منهم المخرج "عاطف الطيب" ، والذي طلب من والدته أن لا يظهر كثيرا في السن الصغير ، حتى لا يحترق كونه ممثل موهوب .

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