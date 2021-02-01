بالحجاب.. هنا الزاهد تشارك متابعيها بفيديو لشخصية جديدة

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو قصيرًا لها وهي مرتدية الحجاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هنا الزاهد على المقطع، "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. من اكتر الشخصيات اللي بحبها يارب تعجبكم 🙏".

وسيعرض لـ الفنانة هنا الزاهد قريبًا مسلسل جديد "حلوة الدنيا سكر"، وتقدم خلاله هنا الزاهد 9 شخصيات مختلفة، ويصاحبها عدد من نجوم الفن.

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.



