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أخبار العالم

شخص يلقي صندوقًا بداخله رأس بشري مقطوع.. والشرطة الفرنسية تحقق

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:51 م
صور من الحادث
صور من الحادث
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على صالح
شنت الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى عملية في وسط مدينة طولون بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن ألقى شخص صندوقًا يحتوي على رأس بشري واحد على الأقل من نافذة مبنى سكني محلي.

ووقع الحادث في مدينة طولون الساحلية الرئيسية على ساحل البحر المتوسط ​​في جنوب فرنسا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم تطويق جزء من وسط المدينة. 

وتُظهر اللقطات المأخوذة من مكان الحادث رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي، وقوات التدخل السريع المسلحة بالرشاشات، والجنود في المنطقة، وهم ينظرون إلى نوافذ منزل مرتفع.

وغرّدت الشرطة المحلية يوم الأحد بأن العملية قد اكتملت وتم اعتقال شخص واحد من قبل RAID، وهي وحدة تكتيكية النخبة في الشرطة الوطنية الفرنسية.
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