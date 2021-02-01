عبر فيديو كونفرانس.. تفعيل تجديد حبس المتهمين في كفر الشيخ عن بعد

شهدت كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، بدء العمل بنظام تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأرسل المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، خطابًا إلى نقيب المحامين بالمحافظة؛ لإحاطة المحامين ببدء العمل بنظام نظر جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اعتبارًا من اليوم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بالقاعة رقم (3) بالطابق الثاني بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.





يأتي ذلك في إطار الخطوات الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في التحول الرقمي وميكنة المنظومة، بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وفي إطار- أيضًا - تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.