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برلمان

برلماني يطالب بآلية توزيع عادلة للمشروعات الاستثمارية في المحافظات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب مصطفي بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوزيع حجم الإنتاج ونوعيته على عدد من المحافظات وتحديد نطاق جغرافي لضمان التوزيع العادل، وكذلك حجم الاحتياجات والمواد الخام المتوفر بكل محافظه للتسهيل على المستثمرين في إقامة مشروعاتهم. 

وتساءل "بدران" في كلمته خلال اجتماع لجنه الصناعة بالبرلمان اليوم عن المرجعية التي يتم اللجوء إليها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية وتوفير المستلزمات الصناع والمستثمرين. 

ورد النائب معتز محمد محمود رءيس لجنه الصناعة، قائلا: إن الدولة  تبذل جهد كبير جدا في البنيه التحتيه والقيادة السياسيه مهتمه بالإنتاج المحلي ولابد أن يكون رقم واحد وقمنا بإرسال عدد من الخطابات للوزارات المعنيه وسيتم تلبية كل طلبات المستثمرين.
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