مياه أسوان: طفرة غير مسبوقة في مجال المرافق والخدمات

أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، علي تطوير البنية الأساسية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الأعوام الماضية.





وأشار إلى توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح أن الطفرة غير المسبوقة فى الخدمات التى تشهدها المحافظة ترجع إلى تنفيذ عدد من البرامج والمنح والمبادرات التى أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية.





وقال أن مشروع حياة كريمة والذى شمل فى مرحلته الأولى والثانية توصيل الصرف الصحى ل 7 قرى، وتوصيل مياه شرب ل 10 قرى، ساهم فى تحسين معيشة أهالى تلك القرى.





وأضاف أنه جارى تنفيذ برنامج "تحيا مصر"، والذى شمل إنشاء محطة مياه شرب جديدة بقرية عنيبة بنصر النوبة بطاقة خمسة آلاف متر مكعب يوم لتقضى على مشكلات المياه بقرى عنيبة وأرمنا وخريت. وذكر أنه جارى تنفيذ مشروع "مصر الخير" و"البنك الأهلى المصرى"، لدعم محطات وشبكات قرى أبو الريش بتكلفة نحو 30 مليون جنيه.





ونوه أنه تم رفع كفاءة محطة الشيخ على، ورفع كفاءة آبار الشلال والمحطة الملحقة، بالتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص.





وتابع أن المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب، جارى تنفيذه بمناطق خور عواضة والخطارية وامبركاب بتكلفة 140 مليون جنيه، ويشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052، إضافة إلى خزان أرضى بسعة 5 آلاف متر مربع، وأيضًا شبكات رئيسية بها بطول 5 كم وخطوط فرعية بأطوال 36 كم.





وأضاف بأنه جارى التنسيق حاليا لتنفيذ مشروع توسعات بمحطة الصرف الصحى بالناصرية وذلك بإنشاء محطة رفع جديدة وخط إنحدار 1100 مللى بطول 1200 متر وخط طرد 800 مللى بطول 2500 متر لاستيعاب الكميات المتوقعة لتدفقات الصرف الصحى؛ تجنبا لمشاكل الطفوحات أو تسرب المياه.