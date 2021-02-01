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رياضة

بإمكانه اللعب مع جالاتا سراي .. مصطفى محمد يحصل على رخصة اللعب في تركيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:23 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
حصل مصطفى محمد، المهاجم المنضم حديثًا لصفوف جالاتا سراي التركي، على رخصة اللعب في بلاد الأتراك، بعد قيده في قائمة الفريق.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الأسبوع الماضي عن إعارة مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية بيع عقده نهائيًا للفريق مقابل 4 مليون دولار.

وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم رخصة اللعب لـ مصطفى محمد، بعد قيده في قائمة جالاتا سراي، ليحق له اللعب بشكل رسمي مع فريقه الجديد.

وأصبح بإمكان مصطفى محمد اللعب مع جالاتا سراي في مباراته غدًا أمام إسطنبول باشاكشهير في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري التركي.
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