"چاز أصلى" لـ يحيي خليل بأوبرا الإسكندرية

يستضيف مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفل الموسيقار يحيى خليل فى الثامنة مساء لجمعة ٥ فبراير حيث يقدم برنامج فنى جديد ومتميز ومختلف كليا عن الشكل المعتاد في تقديم الموسيقي الشرقية الممزوجة بالجاز يرفع خلاله شعار ( چاز اصلي ).





ويتضمن الحفل الاعمال الاتية: الحب الجميل ، اغنية لوالدى ، اورفيوس الأسود ، شارع توماس ، العيون السوداء ، ديلايلا ، اشيائى المفضلة ، جولة منتصف الليل وغيرها .





تضم الفرقة مجموعة من امهر العازفين هم اندريا سيجون ( باص ) ، على عمر الفاروق ( جيتار ) ، طارق رؤوف ( ترومبيت ) .



