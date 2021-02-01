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القوى العاملة: إطلاق وحدات متنقلة للتدريب على عدة مهن بالمحافظات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:35 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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عادل نصار
كشف أيمن قطامش وكيل وزارة القوي العاملة للتدريب المهني، عن إطلاق الوزارة وحدات التدريب المتنقلة في المحافظات، مؤكدا أنها لتدريب المواطنين على عدة مهن بالمحافظات. 

وأضاف قطامش، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن الفكرة تقوم على  البحث عن المواطنين الراغبين في التدريب المهني على عدة مهن في القرى. 

وتابع  قطامش، أنه بعد التدريب يكون أمام المتدرب اكثر من خيار، الأول العمل مع مستثمر، والخيار الثاني تنفيذ مشروع ضمن  المشروعات الصغيرة.
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