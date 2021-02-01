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العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:32 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن بعض الدول كانت تمول الإرهاب في مصر، عن طريق الحقائب الدبلوماسية؛ مشيرا إلي أن الأمر وصل إلى مد العناصر الإرهابية بالأموال والأسلحة عن طريق الحاويات ولكن تم منع كل ذلك.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»؛ أنه في إحدى المرات خلال المداهمات تم العثور على شيك بملايين الدولارات ليتم صرفه وتمويل العمليات الإرهابية في مصر؛ مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر في المنتدى العربي الاستخباري.

ولفت فرج، إلى أن الإرهاب يسعى إلى إضعاف الدولة المصرية، ولكن بمثل اجتماعات الاستخبارات العربية في مصر يتم التعاون للقضاء على الإرهاب.

وقدم فرج الشكر إلى اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية تجميع الاستخبارات العربية على أرض مصر؛ مرددا: « جمعنا كل قادة المخابرات لمناقشة مواجهة العناصر الإرهابية ومصادر تسليحها وتمويلها».

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الجلسة الافتتاحية "للمنتدى العربي الاستخباري"، وذلك بمناسبة افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة.


وأعرب الرئيس عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، حيث وجه كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلًا عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وشدد الرئيس على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في كافة دول المنطقة، لاسيما التي تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة، مناشدًا المشاركين جميعًا بالتعاون والوقوف صفًا واحدًا لنبذ الفرقة وتجاوز أي خلافات من أجل إعلاء مصالح الأوطان والشعوب العربية.

وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري "، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.
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