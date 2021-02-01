أبوالعينين وكيل مجلس النواب يطالب بمعاملة ضحايا كورونا من الأطقم الطبية كالشهداء.. ورفع سن معاش الفلاحين

أبو العينين خلال الجلسة العامة:

أطالب بمعاملة الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة كورونا كشهداء

لابد من إعادة النظر في سن معاش الفلاحين

استغلال أموال المعاشات أمر ضروري للحفاظ عليها

مصر بها ما يقرب من 55 ألف جمعية أهلية





أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية النظر في حال الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا ومعاملتهم كشهداء، مطالبًا وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ببحث هذا الأمر مع مجلس الوزراء.





كان ذلك أثناء تعقيب "أبو العينين"، على بيان وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، منوهًا بضرورة مساندة الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة.





وفي سياق مختلف، طالب أبو العينين، بإعادة النظر في سن المعاش بالنسبة للفلاحين، وأنه يحتسب بعد 65 سنة.





وتابع "لابد من مساندة هذه الفئة، لاسيما ونحن نعلم أهمية دورهم، فضلا عن حجم معاناتهم"، مناشدًا في الوقت ذاته حسن استغلال أموال المعاشات والحفاظ عليها.





وأشار أبو العينين، إلى أن مصر بها ما يقرب من 55 ألف جمعية أهلية، مؤكدا ضرورة التنسيق بين هذه الجمعيات وتقييم أعمالها أولًا بأول لتوزيع الأعمال الخيرية لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.