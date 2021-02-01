تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق ، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وامانة سر وسام حنفى،اليوم الاثنين تاجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 15 فبراير



