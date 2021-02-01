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حوادث

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب الضريبي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:22 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق ، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وامانة سر وسام حنفى،اليوم الاثنين تاجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 15 فبراير

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.
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