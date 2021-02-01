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رياضة

جماهير مولودية الجزائر تخرب مقر النادي قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:27 م
نادي مولودية الجزائر
نادي مولودية الجزائر
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إسماعيل محمود
اقتحمت مجموعة من جماهير نادي مولودية الجزائر، مقر ناديهم، احتجاجًا على عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية، قبل خوض منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتجمهرت مجموعة من جماهير مولودية الجزائر أمام مقر النادي للاحتجاج على عدم إبرام الإدارة لأي صفقة في الميركاتو الشتوي، قبل أن يقوموا باقتحام مقر النادي وإلقاء بعض المقذوفات والألعاب النارية وإحداث بعض التخريبات.

وأوقعت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق مولودية الجزائر رفقة الزمالك، والترجي الرياضي التونسي، وتوينجيث السنغالي في مجموعة اعتبرها البعض الأقوى في المسابقة.

ومن المقرر أن يواجه مولودية الجزائر، فريق الزمالك، يوم الجمعة الموافق 12 من شهر فبراير الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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