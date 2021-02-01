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برلمان

علاء عابد يطالب وزارة التضامن بالنظر فى مكافآت ومعاشات الرائدات الريفيات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:35 م
علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي على جهوده تجاه  ما يقرب من 40 مليون مصري ، مؤكدا أننا سندعم تلك الوزارة الخدمية بكل ما نملك ، حيث أنها مسؤولة عن قطاع عريض من المجتمع .

قال علاء عابد  فى كلمتة خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين ، وبحضور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنا دائما انحاز للمرأه المصرية، ولدينا عدد 8 وزيرات وفي المجلس 162 نائبة تحت قبة البرلمان.

وأضاف عابد : دي رساله مهمة من عظيمات مصر أيضا مش هقول الرسالة، ولكن معي فلاشه وطلب من إحدى الرائدات الريفيات يؤدوا دور كبير معانا، خاصة أنهم كلمة السر في تنظيم الأسرة بيتكلموا تحديدا عن تأميناتهم ومعاشاتهم وما يتعرضوا له ، وهذه أمانة فيها رقم تليفونها تحدثت باسم الالاف بشأن وضعهم ومكافاتهم ومعاشاتهم وتاميناتهم خلال عملهم في القري والنجوع  ويحتاجون إلى اهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي . 

وتابع علاء عابد : قائلا: لدي نقتطين سريعيتين سأتحدث فيهم وهما ، قانون التأمينات الجديد لم تصدر اللائحة التنفيذية ، مما يعرضنا لشبهه عدم الدستورية، النقطة الأخري الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها هل يمكن يكون لديهم حوافز تأمينية وليست تصرف، صنايعية مصر لو حصلها شيء من يتكفل به.

وأيضا برنامج تكافل وكرامة هناك تميز في المعاش بينهم هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين خاصة أن البرنامج من برامج الحماية التى وضعها الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي وهذا البرنامج  من العلامات المضيئة
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