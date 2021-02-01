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توك شو

باحث: الإخوان اعتادوا على ترهيب المصريين.. وعزة مصطفى: ديلهم عمره ما يتعدل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:39 م
الاخوان
الاخوان
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عبد الخالق صلاح
قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت ترهيب المصريين؛ والقيام بالعمليات الإرهابية التي تستهدف أرواحهم من دون تمييز.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن جماعة الإخوان الإرهابية نصبوا أنفسهم كأنهم الحاكم والآمر والناهي في كل العالم تحت ستار "الدين".

وأشار إلى أن الإخوان يلعبون على العاطفة، وتصدر المشهد على أنهم مبعوثون من الله لإنشاء الخلافة الإسلامية. 

وعرضت الإعلامية عزة مصطفي، مقطع فيديو لعدد من العمليات الارهابية التي قامت بها الإخوان خلال العام الأسود الذي حكمت فيه؛ مرددة «ذيل الإخوان عمره ما يتعدل». 

وقالت إن الجماعات الإرهابية من وقت لآخر يعودون إلى الساحة بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أنه على مجلسي النواب والشيوخ مخاطبة برلمانات العالم لفضح أمر الجماعات الإرهابية. 

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