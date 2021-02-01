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برلمان

بحضور أبو العينين.. رئيس البرلمان يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.. وفقيه: مصر ضمانة الاستقرار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:58 م
المستشار الدكتو
المستشار الدكتو حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم، الإثنين، "موسى فقيه"، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والنائب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به المفوضية برئاسته، في مختلف المجالات لتحقيق التكامل، وتطوير منظومة العمل القاري المشترك، 

وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على دعم ومساندة الجهود الأفريقية المبذولة لتحقيق أمن واستقرار القارة الأفريقية، اتصالًا بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الأفريقية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه يتطلع لتعزيز وتطوير العلاقات بين البرلمانات الأفريقية المختلفة، وتفعيل دور البرلمان الأفريقي؛ لتعزيز الحوار الإنساني بين الشعوب الأفريقية، وتبادل الخبرات المُجتمعية، لترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الترابط والتآخي بين الشعوب الأفريقية.

من جانبه، أعرب موسى فقيه، عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة الذي لاقاه والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور المصري الرائد في أفريقيا، معتبرًا إياه بمثابة الدعامة القوية للعمل الأفريقي المُشترك.

وأكد "فقيه"، ثقته التامة في اضطلاع مصر بدورها في تعزيز الجهود التنموية في أفريقيا، وصون الاستقرار الأمني والسياسي في القارة الأفريقية.

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