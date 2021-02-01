أبو العينين وكيل مجلس النواب: وزيرة التضامن الاجتماعي مطالبة بمعاملة ضحايا الأطقم الطبية كالشهداء.. ولابد من رفع سن معاش الفلاحين وإعادة تقييم 55 ألف جمعية أهلية

النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:

• أطالب بضم الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة كورونا كشهداء

• لابد من إعادة النظر في سن معاش الفلاحين وتقليصه إلى 60 سنة بدلا من 65

• استغلال أموال المعاشات أمر ضروري للحفاظ عليها

• مصر بها ما يقرب من 55 ألف جمعية أهلية.. ويجب إعادة تقييم أعمالها والتنسيق بينها









أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية النظر في ضم الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة جائحة فيروس كورونا كشهداء، مطالبا وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ببحث هذا الأمر مع مجلس الوزراء.





جاء ذلك في تعقيب النائب محمد أبو العينين على بيان وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشددا على ضرورة مساندة الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة.





وفي سياق متصل، طالب أبو العينين، بضرورة إعادة النظر في سن المعاش بالنسبة للفلاحين، حيث أنه يحتسب بعد 65 سنة بما يحرمهم من 5 سنوات.





وتابع وكيل مجلس النواب: "لابد من مساندة هذه الفئة، لاسيما ونحن نعلم أهمية دورهم، فضلا عن حجم معاناتهم"، مطالبا في الوقت ذاته بحسن استغلال أموال المعاشات والحفاظ عليها.





وأشار أبو العينين، إلى أن مصر بها ما يقرب من 55 ألف جمعية أهلية، مؤكدا ضرورة التنسيق بين هذه الجمعيات وتقييم أعمالها أولا بأول لتوزيع الأعمال الخيرية لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.