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رياضة

صالة الاتحاد السكندري تستضيف تدريبات منتخب مصر لكرة السلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:06 م
صالة الاتحاد السكندري
صالة الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
تستضيف صالة الاتحاد السكندري تدريبات منتخب مصر لكرة السلة بداية من الأسبوع المقبل استعدادا لتصفيات المرحلة الثانية المؤهلة للبطولة الأفريقية للمنتخبات.
 
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” عن مواعيد ومكان إقامة مباريات إياب تصفيات إفريقيا التي يشارك فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الخامسة.

والتصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021، تضم بجانب مصر، كلا من أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها المنتخب المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.

وكشف الموقع الرسمي للفيبا عن استضافة تونس لمباريات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة، فيما تستضيف الكاميرون مواجهات إياب المجموعة الثانية والثالثة.

وتقام مواجهات المجموعة الأولى والرابعة والخامسة “التي تضم منتخب مصر” في الفترة من 17 إلى 21 فبراير المقبل، فيما تقام المواجهات المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 19 إلى  21 من الشهر نفسه.
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