لم يأت هباءً.. الإفتاء: تنظيم النسل مشروع لمصلحة الأسرة.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن مصطلح تنظيم النسل لم يأت هباءً لأن كل شيء في حياة الإنسان يحتاج إلى تنظيم حتى أكله وشربه، حتى في الحج وفي الصلاة.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن تنظيم النسل يكون بطريقة شرعية، حتى تكون الأم قادرة على رعاية الأطفال بصورة جيدة وتنشئتهم نشأة جيدة، فلا يليق أن ننجب الأطفال ونظلمهم بإهمالهم وعدم رعايتهم.





وأشار إلى أن تنظيم النسل يأتي لمصلحة الأسرة فلا يصح أبدا أن ينجب الزوجين خمسة أو عشر أطفال ويظن أنه بذلك يسير في الطريق الصحيح فعليه أن ينظر كيف ومن أين ينفق عليهم ويوفر لهم متطلباتهم.





ونبه مستشار المفتي أن ينظر الناس إلى مسألة تنظيم النسل لمصلحتهم وليس لمصلحة أي أحد غيرهم، فهم الذين سيتحملون مسئولية الإنفاق على الأولاد ليس غيرهم.



