تخصصات نادرة .. صدى البلد داخل أول مركز للجراحات الدقيقة والطوارئ في القليوبية .. شاهد

مركز الجراحات الدقيقة والطوارئ بمدينة بنها يعد من أهم المشروعات والصروح الطبية الجارى إنشاؤها فى قطاع الصحة بمحافظة القليوبية والمقرر افتتاحه قريبا لخدمة المرضى .









وقام موقع " صدى البلد " بجولة تفقدية داخل المركز الذى يتكون من 7 طوابق ويضم مختلف التخصصات الطبية المختلفة بالاضافة الى مكان للاقامة ومطعم وقاعة مؤتمرات.





ويخدم المركز محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا ويضم 9 تخصصات وجراحات متعددة ونادرة، تحتاج إليها المحافظة منها الطوارئ وعمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.





و قالت الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفي بنها العام أنه تم إطلاق التيار الكهربي بالمبني والبدء في وضع الأجهزة الطبية و تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر، مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 الى 138 سرير.





وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الغسيل الكلوي وتجهيز غرف العناية المركزة لـ 64 سرير رعاية بالإضافة إلي الانتهاء من تركيب 8 غرف عمليات بنظام الكبسولة والتي تتميز بعدم وجود نسب للعدوى مضيفة أنه جارى الانتهاء من جميع الفروشات الطبية وبدء تشغيلها تجريبيا واستقبال المرضى.





من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، إن قطاع الصحة بالمحافظة سيشهد طفرة ونقلة متميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ 18 مشروعا (5 مستشفيات مركزية، و 12 وحدة صحية ، ومركز طبي) بالإضافة إلى تطوير مستشفى بنها التعليمي بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.





وأضاف الهجان أنه يوجد بالقليوبية 24 مستشفى حكومي ، 195 وحدة صحية، ومركزا طبيا،53 مستشفى خاص بإجمالي 4 آلاف 689 سريرا ، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، مكونة من 3 مباني وبها 887 سريرا ، كما يوجد عدد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات.





وأشاد الهجان بوجود هذا الصرح الطبي على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة مشيرا إلى أنه أمر باختبار الأجهزة الطبية قبل تشغيلها تشغيلا فعليا.