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فن

"وقفة رجالة" يحقق 5 ملايين جنيه إيرادات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:16 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "وقفة رجالة" إيرادات جيدة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السينما في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "صدى البلد": ان إجمالي إيرادات فيلم "وقفة رجالة" بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
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