مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

كشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، سبب استمرار حريق عقار فيصل لليوم الثالث على التوالي.





وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبنى عبارة عن مكان مغلق، ولا توجد له أي منافذ للتهوية.





وأشار إلى أن محتويات المكان كلها عبارة عن مواد سريعة الاشتعال، مثل البنزين والتنر ومواد الغراء والكاوتش، معقبا "كلها مواد تؤثر بشكل مباشر وسريع علي المبنى".





وأوضح أن درجات الحرارة عالية جدا، بالمبنى ولا توجد منافذ للتهوية، ولا توجد في المبنى أي وسائل إطفاء، والشواهد تؤكد عدم وجود أي وسيلة إنذار مبكر عن الحريق داخل المبني، متابعا "أي مواد إطفائية يتم استخدامها بالمصنع من أجل المساعدة في الإطفاء لا تؤتي ثمارها بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمبني".





وأشار إلى أنه لا يمكن اللجوء إلي التبريد المفاجئ للمبني، لأن ذلك سوف يسبب تصدعات.



