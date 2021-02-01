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سلملي على النضال .. نشأت الديهي: قطر تدفع 360 مليون دولار لحماس عبر بنوك إسرائيلية .. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:26 م
الديهي
الديهي
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إبراهيم القادري
كشف الإعلامي نشأت الديهي أن أمير قطر تميم  بن حمد يقوم بتخصيص 360 مليون دولار لحركة حماس، مؤكدا أن هذه المبالغ يتم إيداعها في بنوك إسرائيلية.

وشدد نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن " على أن هذه الأموال تأتي من قطر إلى إسرائيل ثم من إسرائيل إلى حماس " وسلملي علي النضال والكفاح وسلملي علي الذين يقولون إننا لا نطبع مع إسرائيل".

وأشار نشأت الديهي إلى أن حماس تتعامل مع إسرائيل وقطر تتعامل مع إسرائيل وليس هناك وجود للسلطة الفلسطينية، ومن المعروف أن المساعدات يتم إعطاؤها إلى السلطة والسلطة تقوم بتوزيعها على المواطنين أو يتم تقديم المساعدات بشكل مباشر للمواطنين، وليس عن طريق جماعة حماس.
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