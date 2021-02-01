سلملي على النضال .. نشأت الديهي: قطر تدفع 360 مليون دولار لحماس عبر بنوك إسرائيلية .. فيديو

كشف الإعلامي نشأت الديهي أن أمير قطر تميم بن حمد يقوم بتخصيص 360 مليون دولار لحركة حماس، مؤكدا أن هذه المبالغ يتم إيداعها في بنوك إسرائيلية . أنأميرأنإيداعهاإسرائيلية





وشدد نشأت الديهي خلال برنامجه " بالورقة والقلم" المذاع على قناة " تن " على أن هذه الأموال تأتي من قطر إ لى إسرائيل ثم من إسرائيل إلى حماس " وسلملي علي النضال والكفاح وسلملي علي الذين يقولون إننا لا نطبع مع إسرائيل".



