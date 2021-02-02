تحليل| لماذا خفض البنك المركزي طباعة النقود..اعرف

خفض البنك المركزي من عمليات طباعة النقود من فئات 200 جنيه ليصل جملة ما تم اصداره بنهاية أغسطس الماضي بقيمة 426.5 مليار جنيه بعد أن كان 436 مليار جنيه في يوليو الماضي بفارق يعادل 11 مليار جنيه ومقارنة بـ 418.2 مليار جنيه في يونيو السابق له.
وتستهدف الحكومة عبر البنك المركزي المصري لاصدار عملات بلاستيكية جديدة من فئة 10 جنيهات باعتبارها الأطول عمرا و الأقل اهلاكا ونقلا للأمراض الفيروسية، اذ تتضمن مكونات تلك العملة الجديدة من خامات بوليمر وبروبلين وبما يواكب شكل العملات العالمية.
قال تقرير صادر عن البنك المركزي إن عمليات طباعة النقود وأوراق البنكنوت تستحوذ علي 11.26% من الناتج الإجمالي للبلاد بنهاية أغسطس الماضي ومقابل 11.63% نسبة ذات الناتج في يوليو الماضي ومقارنة بـ11.18% عن يونيو السابق لهما.
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وتسعي سلطات النقد في مصر ممثلة في البنك المركزي المصري في تقليص عمليات اصدار وطبع النقود من فئات النقود الكبيرة والرئيسية بهدف تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
وقلص البنك المركزي المصري من عمليات طباعة عملة الـ100 جنيه ليصل حجم طبعها في أغسطس الماضي نحو 178 مليار جنيه بعد أن اقتربت من 190 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 182.8 مليارا في يونيو من نفس العام.
وتستهدف الحكومة عبر البنك المركزي المصري لاصدار عملات بلاستيكية جديدة من فئة 10 جنيهات باعتبارها الأطول عمرا و الأقل اهلاكا ونقلا للأمراض الفيروسية، اذ تتضمن مكونات تلك العملة الجديدة من خامات بوليمر وبروبلين وبما يواكب شكل العملات العالمية.