بـ فيديو من أمم أفريقيا بالجابون..الحضري يوجه رسالة تحفيزية لـ متابعيه

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو له اثناء تصديه لـ أحد ضربات الجزاء امام بوركينا فاسو ببطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون

وعلق : " قوي الإرادة لا شيء يوقفه . "

كما حرص عصام الحضري على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، ضحايا أحداث استاد بورسعيد.





ونشر عصام الحضري على صفحته عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدرجات مكتوبًا عليها "74 ، معلقًا: "سلامًا على من دُفِنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملأ الأركان، سلامًا على من عَلّمونا معنى الانتماء، سلامًا على خيرة شباب النادي الأهلي، سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم "ستظلوا في قلوبنااااااا".





وتحل اليوم الإثنين الذكرى التاسعة لحادثة استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز عام 2012، وراح ضحيتها 74 من مشجعي الفريق الأحمر.