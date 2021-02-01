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اللواء محمد إبراهيم يكشف تفاصيل افتتاح المنتدى العربي الإستخباراتي ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:25 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود محسن
أكد اللواء محمد إبراهيم نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن افتتاح المنتدى العربي الإستخباراتي يعد خطوة متقدمة للغاية فى مجال توحيد الجهد العربي بالمجال الاستخباراتى خاصة بعد تعرض المنطقة للعديد من التهديدات التى تؤثر عليها وعلى تقدمها وتنميتها.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن توحيد جهد أجهزة المخابرات العربية يهدف لمواجهة الفكر المتطرف والجريمة المنظمة وكافة التحديات التى تهدد المنطقة العربي.

وأشار نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن خطوة اليوم بافتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة مؤثرة وهامة للغاية خلال المرحلة القادمة لمواجهة الإرهاب وتوحيد الجهد  العربي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، شاركوا اليوم في افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ورحب الرئيس السيسي بالحضور، وألقى كلمة "عبر الفيديو كونفرانس" خلال الافتتاح، أكد خلالها أهمية العمل الاستخباري العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
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