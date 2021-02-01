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أخبار العالم

الكويت: إحالة مسئول حكومي للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:32 م
الكويت: إحالة مسؤول
الكويت: إحالة مسؤول للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام
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قسم الخارجي
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، إحالة وكيل وزارة مساعد سابق في وزارة الأشغال وآخرين إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت هيئة "نزاهة" في بيان، إنها أحالت المتهمين في وزارة الأشغال بينهم وكيل مساعد إلى النيابة بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام، جريمة الإضرار العمدي، جريمة حصول الغير على ربح أو منفعة، والكسب غير المشروع.

وأكدت الهيئة في بيانها عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، كما ثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

كما أعربت عن التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
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