فيديوجراف.. قلبها كان حاسس.. من المنتجة الشابة التي رحلت فجأة؟









حرص عدد من زملاء المنتجة الشابة آية رؤوف، على نعيها عبر صفحاتهم بموقع فيس بوك، عقب وفاتها إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها وكان منشور لها على صفحتها الشخصية على فيسبوك يشير إلى شعورها بالموت القريب وكتبت خلالها: قلبي واجعني.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول المزيد من المعلومات عن المنتجة الشابة الراحلة آية رؤوف من خلال الفيديوجراف التالي.

أثارت وفاة المنتجة الشابة آية رؤوف حالة كبيرة من الحزن بين زملائها داخل الوسط الفني، خاصة لم تكن تشتكي أو تعاني من أي أمراض ما جعل خبر وفاتها ينزل كالصاعقة على جميع المقربين منها.