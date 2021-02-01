البنك الأهلى: مستمرون فى إصدار الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بفائدة 11%

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن البنك مستمر في طرح الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع بفائدة 11%.





وأضاف أبو الفتوح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع تصل مدتها إلى 3 سنوات، وتشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والعملاء.





وكشف عن أن حصيلة الشهادات بأنواعها المختلفة زادت منذ 30 يونيو الماضي بأكثر من 230 مليار جنيه، ما يعكس شدة الإقبال عليها.





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وأكد استمرار البنك الأهلي في إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يصدرها البنك للأفراد تدعيما للشمول المالي حيث تبلغ مدة شهادات (أ) ذات العائد التراكمي 10 سنوات بواقع 5ر9٪ سنويا، بينما تتنوع مدة شهادات (ب) ذات العائد الدوري الممنوح بين سنة بعائد سنوي 6٪، سنتين بعائد سنوي 5ر6٪، و3 سنوات بعائد سنوي 9٪.

وأوضح أن الأوعية الادخارية للأفراد التي تقل مدتها عن 3 سنوات تخضع لنسبة احتياطي قانوني بواقع 14٪ وفقا لتعليمات البنك المركزي مما يترتب عليه فرق في العائد ما بين الفترات المختلفة لشهادات الاستثمار (ب) الجديدة، فيما تبلغ مدة شهادات (ج) ذات الجوائز 20 سنة، ويعفى العملاء الذين تقتصر مدخراتهم على هذه الأوعية من كافة مصاريف فتح الحساب وكذا المصاريف السنوية، ويلتزمون فقط بسداد قيمة الحد الأدنى للادخار البالغ 500 جم لكل نوع من تلك الشهادات.



