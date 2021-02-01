خالد ميري: مصر حريصة على وحدة الصف العربي لمواجهة الإرهاب

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن المنتدي الاستخباري في مصر بداية تنظرها الدول العربية منذ التسعينيات، وسوف يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية كلها.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان الهدف من المنتدى عن مواجهة صناعة الفوضى في الدول العربية؛ خاصة ان هناك دعم دولي وإقليمي لنشر الفوضى في الدول العربية.





وأشار ميري، إلى أن العمل الجماعي بين الدول العربية سوف يقضي على الإرهاب ويجفف المنابع وسوف يضمن عدم تكرار مشاهد التخريب التي حدثت في الدول العربية في الماضي.





وأوضح ميري، أن كل الأخطار التي تواجهة الدول العربية واحدة، مرددا: «كل الاخطار التي تواجهنا واحدة ما دفع الدول العربية ان تنشئ منتدى استخباراتي في مصر لمواجهة الإرهاب».





وردد ميري: «عندما يتحد العرب لا يستطيع الإرهاب ان يواجهم وعندما يكون هناك شق في الصف لن نستطع ان نواجه الارهاب»؛ مؤكدا ضرورة إبعاد الخلافات في مثل تلك الأمور.





وتابع ميري: «مصر حريصة على وحدة الصف العربي .. والمتدي الاستخباري سوف يكون أداة قوية لمواجهة الإرهاب وداعميه».





وجه المشاركون فى المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة عباس كامل رئيس المخابرات العامة، التهنئة للرئيس ولمصر على افتتاح "مقر المنتدى العربي الاستخباري "، مؤكدين أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الامن القومي العربى من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.