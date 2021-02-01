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مدير عام الحماية المدنية سابقا يكشف خطورة عقار الدائري المحترق على المواطنين ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:37 م
حريق عقار الدائري
حريق عقار الدائري
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محمود محسن
أكد اللواء علاء عبد الظاهر، مدير عام الحماية المدنية سابقا، وجود خطورة كبيرة على الأفراد المتعاملين مع العقار المحترق على الدائري بعد التعامل المستمر لأكثر من 24 ساعة.

وأضاف "عبد الظاهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن الحريق كان شديدًا بسبب التشوينات الموجودة، والاستخدام الخاطئ للمكان بوجود مصنع أحذية، ومواد معجلة بالحريق بسبب البناء المخالف.

وتابع مدير عام الحماية المدنية سابقا، أن بلاغات الإطفاء كانت متأخرة، وتم إبلاغ الحماية المدنية بعد 3 ساعات من الحريق.

وأشار أنه تم بناء المبنى بطريقة خاطئة ولم يعرض الورق الخاص بالعقار على الأحياء.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عودة الحركة المرورية على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل بالجيزة الذي اندلعت فيه النيران أمس الأول وكانت الإدارة، استحدثت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بنطاق العقار للحفاظ على سلامة المواطنين. 

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