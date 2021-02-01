رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير أوكرانيا بالقاهرة لبحث التعاون البرلماني

التقى السفير الأوكراني، يفين ميكيتنكو، برئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لبحث التعاون السياسي بين البلدين.





وقال المكتب الصحفي للسفارة الأوكرانية بالقاهرة، إن النقاش جرى بين الطرفين بحضور الأمين عام مجلس الشيوخ، محمود عتمان، ونائب وزير الخارجية للشئون البرلمانية، عاصم حفني.





وتناول الطرفان مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والإنسانية.





وأكد الطرفان أهمية تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين.





وسلم السفير الأوكراني، رسالة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، من رئيس البرلمان الأوكراني، دميترو رازومكوف، تتضمن رسالة تهنئة على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي أعاد تأسيسه مؤخرًا في مصر.