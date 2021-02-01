لمرروه بحالة نفسية .. موظف ينتحر شنقا داخل حجرة نومه بالقليوبية

تخلص مريض نفسيا من حياته بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية حيث قام بشنق نفسه في حجرة نومه لمروره بحالة نفسية سيئة ونوبة اكتئاب حاد.









وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لمعاينة سبب وفاة المريض النفسي والتصريح بالدفن الجثة.





تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبيةإخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا، بشنق موظف نفسه في حجرة نومه بمنزله في شبين القناطر.





وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "ش. ح. ع" 43 سنة موظف بالصحة غير متزوج ويعاني من مرض نفسي وعانى من حالة اكتئاب حاد خلال الفترة الأخيرة وقام شنق نفسه في حبل غسيل بحجرة نومه في منزله واكتشفت أسرته وفاته.