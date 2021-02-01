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رياضة

سموحة 2003 يخسر 2-3 أمام الأهلى في بطولة الجمهورية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:58 م
سموحه 2003
سموحه 2003
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حسام الحارتي
خسر فريق سموحة لكرة القدم "2003"، أمام ضيفه الأهلى بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الجانجل بسموحه، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين.

وألغى حكم المباراة هدفا  لسموحة بداعى التسلسل قبل أن يحرز الأهلى هدفه الأول وينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى.

 وبدأت أحداث الشوط الثانى ساخنة وتمكن عميرة من احراز هدف التعادل، واستمرت المباراة سجالا وتبادل الفريقان الهجمات، وقبل أن تنتهى المبارة بدقائق احرز الفريق الضيف هدف الفوز من عرضية حولها مهاجم الاهلى براسه لتستقر فى شباك الفريق الازرق.

يقود فريق سموحة: الكابتن عبد الله محمد مدير فنى، الكابتن هشام محمد إدارى الفريق ، مدحت عبد الرازق مدرب، الكابتن أحمد حيدر مدربا للحراس ، عماد حمدى أخصائى إصابات وتأهيل.
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