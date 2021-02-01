حبس زوجة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالدقهلية

قررت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، حبس زوجة وعشيقها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الموعد القانوني، بتهمة قتل الزوج بإطلاق النار علي رأسه، لرغبة الزوجة في استمرار العلاقة مع عشيقها ولرغبة المتهم في التخلص من ديونه علي المجني عليه.



كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول مخفي السلاح الناري في تلك الواقعة وصولا عما إذا كان على علم فيما سوف يستخدم فيها السلاح الناري من عدمه، وأمرت بإرسال حرز السلاح الناري والذخائر لمصلحة الطب الشرعى لفحصها وموالاة التحفظ على السيارة وانتداب أحد ضباط قسم الأدلة الجنائية لفحصها، ارسال حرز الهواتف المحمولة للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصهم.





وكانت النيابة قد استمعت للمتهم سامح ا ع خ» 32 عاما سائق، ومقيم قرية ميت عوام دائرة مركز المنصورة، والذى اعترف أنه ارتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه «محمد ا ا ع» 32 عاما صاحب محل بيع دواجن في المجزر بالمنصورة، وكذا علاقة غير شرعية بزوجته أمل أ ع 22 عاما ربة منزل، واتفاقه والزوجة على التخلص من المجني عليه لرغبتهما في الزواج، ولكونه مدينن للمجني عليه بمبلغ 35 ألف جنيه ، وعدم قدرته علي السداد اختمرت لديهما فكرة التخلص منه .





وأكد المتهم أنه يوم الواقعة قام باستئجار السيارة رقم «ل رر 189- ملاكي» ماركة ميتسوبيشي لانسر وطلب من المجني عليه إحضار الطبنجة خاصته «غير مرخصة» بعد افهامه برغبته في شراء أخرى مماثلة لها، حيث اصطحبه من منطقة سكنه وتوجه به لمنطقة حي الأشجار دائرة قسم أول المنصورة وطلب منه الطبنجة لمشاهدتها وتفحصها، وباغته بإطلاق عيار ناري تجاهه محدثا إصابته برأسه فارداه قتيلا.





وأوضح أنه توجه به عقب تأكد من وفاته بالسيارة وألقاه بمكان العثور على جثمانه واستولى علي هاتفه المحمول ماركة هواوي - والطبنجة وقيامه بالتخلص من الطبنجة بإلقائها بنهر النيل بمدينة المنصورة وعقب ذلك قام بالاتصال بزوجة المجني عليه وأخبرها بارتكاب الواقعة.





وتعود الواقعة عندما ورد اخطارا لمديريةامن الدقهلية يفيد بورود.بلاغ لمركز المنصورة، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص أمام أكاديمية السلاب على الطريق الدائري «سندوب - الجامعة» زمام قرية نقيطة دائرة المركز.





وانتقل ضباط ابمباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر ملقاة على جانب الطريق وما تبين من المناظرة بإصابته بطلق ناري بالرأس وبه فتحة دخول من الجهة اليسرى أعلى الأذن وفتحة خروج من الجهة اليمنى أعلى الأذن، ولم يعثر بين طيات ملابسه على ثمة أوراق تدل على شخصيته وتبين أنه يدعى محمد أ أ صاحب محل بيع دواجن ، ومقيم منطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة وتعرفت زوجته المدعوة أمل أ ع، 22 عاما ربة منزل علي الجثة وقررت أنها فوجئت صباح 27 يناير حوالي الساعة 6 صباحا بخروجه من المنزل عقب استيقاظها .





وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وصديق المجني عليه الذي تربطه علاقة غير شرعية مع الزوجة.





وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهم الواقعة وبإرشادهما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول وتبين وجود آثار دماء بسقف السيارة و تطوير مناقشته أقر بقيامه بإخفاء السلاح الناري المستخدم لدى أحد أصدقائه ويدعى محمد ع. ن. 30 عاما سائق ، ومقيم قرية برق العز دائرة مركز المنصورة وتم ضبطه والسلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن «طبنجة حلوان - عيار 9 مم» مطموسة الأرقام بخزينتها 2 طلقة من ذات العيار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامه اصدرت قرارها السابق .