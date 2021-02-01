بالأزرق الملكي .. كارول سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت المطربة كارول سماحة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت باطلالة شتوية أنيقة، يغلب عليها اللون الأزرق الزاهي، وحرصت على الظهور بلوك طبيعي بعيدة عن التكلف في مستحضرات التجميل.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وعبروا عن جمال طلتها وتألقها في اللون الأزرق، والبعض علق على خسارتها للوزن الملحوظة.

يذكر أن المطربة كارول سماحة طرحت ألبومها الجديد الذى يحمل "كريسماس كارول" عبر قناتها على موقع يوتيوب.

ويتضمن الألبوم 9 أغاني وهى: من سنة لسنة، ايام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بآخر الشارع، ياسوع جايى، ملك السلام.

وكانت كارول سماحة، طرحت أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «إيام الشتي» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي»، وهي كلمات وألحان: كارول سماحة، توزيع موسيقي: إليو كلاسي. كما طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى "أنغامي".