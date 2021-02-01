أكاديمي يوضح حقيقة وجود إصابات بفيروس نيباه بمصر .. فيديو

أكد دكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية أن فيروس نيباه لم يتم تسجيله حتى الأن فى مصر مؤكدا أن الفيروس غير موجود بمصر.





وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن منظمة الصحة العالمية ووكالات الانباء العالمية تحدثت علن الفيروس مشيرا إلى أنه تم رصد الفيروس للمرة الأولى فى عام 1998 فى افريقيا حيث اصيب 200 فرد توفى منهم 120 فرد.





وتابع أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية أن منظمة الصحة العالمية تحدثت الأن عن الفيروس وسط مخاوف كبيرة من انتشاره .



