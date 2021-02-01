ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكاديمي يوضح حقيقة وجود إصابات بفيروس نيباه بمصر .. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:44 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية أن فيروس نيباه لم يتم تسجيله حتى الأن  فى مصر مؤكدا أن الفيروس غير موجود بمصر.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن منظمة الصحة العالمية ووكالات الانباء العالمية تحدثت علن الفيروس مشيرا إلى أنه تم رصد الفيروس للمرة الأولى فى عام 1998 فى افريقيا حيث اصيب 200 فرد توفى منهم 120 فرد.

وتابع   أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية أن منظمة الصحة العالمية تحدثت الأن عن الفيروس وسط  مخاوف كبيرة من انتشاره .

وأشار رزق إلى اننا نتعامل مع الفيروس على أنه أفة زراعية مؤكدا أن هناك حملات الأن للقضاء على خفافيش ورصد اوكارها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وباء يهدد العالم تنقله الخفافيش.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه القاتل

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

سريع العدوى.. طبيب مناعة يكشف معلومات جديدة عن فيروس نيباه بعد انضمامه لـ قائمة الأوبئة.. فيديو

أستاذ مناعة: لا يوجد علاج حاسم لفيروس نيباه حتى الآن.. فيديو

فيروس جديد يهدد العالم.. أستاذ فيروسات: نيباه من أقوى 10 فيروسات في العالم.. تفاصيل

هل هناك اختبار للكشف عن فيروس نيباه؟.. أستاذ فيروسات يجيب

ترشيحاتنا

بعد إعلان الفيفا الرسمي .. ننشر أبرز مستبعدي الأهلي من مونديال الأندية

غياب المثلوثي وشيكابالا.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للقاء المحلة

وزيرة التضامن: إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من رسوم المواصلات العامة و50% لمن بلغوا الـ65 سنة

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

مدير عام الحماية المدنية سابقا يكشف خطورة عقار الدائري المحترق على المواطنين ..فيديو

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

النائب العام يأمر بإحالة قذافي فراج المتهم بقتل 4 عمدا بالإسكندرية والجيزة للجنايات

وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات من داخل مجلس النواب

التعليم العالي: تطعيم كورونا بالمستشفيات الجامعية اختياري .. وهذا هو موعد تلقي اللقاح

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نورهان منصور تثير الجدل بأنوثتها

عاشقة وغلبانة والنبي.. حكاية سيارة جمعت بين رشدى أباظة والشحرورة | صور

نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها