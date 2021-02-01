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اقتصاد

البنك المركزي يقلص طباعة النقود إلى 655.101 مليار جنيه في أغسطس الماضي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:01 م
نقود وأوراق بنكنوت
نقود وأوراق بنكنوت
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محمد يحيي
تراجع إجمالي النقد المصدر علي مستوي فئات أوراق البنكنوت في مصر إلي 655.101 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 676.63 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 650.432 مليار جنيه في يونيو 2020.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تخفيض عمليات طباعة عملة الـ100 جنيه بنهاية أغسطس الماضي إلي 178 مليار جنيه مقابل 189.8 مليارا في يوليو 2020 ومقارنة بـ 182.8 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
بينما وصلت عمليات طباعة عملة الـ50 جنيها إلي 29.3 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 29.5 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ28.45 مليار جنيه في يونيو من نفس السنة.

وثبت البنك المركزي المصري من عمليات طباعة واصدار عملة الـ25 قرشا عند 176 مليون جنيه منذ إبريل الماضي وحتي أغسطس من نفس العام.

ورفع البنك المركزي المصري من قيمة طباعة عملة النصف جنيه " 50 قرشا" إلي 537 مليون جنيه في أغسطس الماضي بعد أن كانت 533 مليون جنيه في يوليو من نفس العام.
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