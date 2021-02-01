مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا.. وزير التعليم العالي: عودة الحياة لطبيعتها في الجامعات خلال 20 يوما ..فيديو

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في الجامعات خلال الـ20 يومًا المقبلة، مشيرا إلى اكتساب الخبرة من العام الماضي في التعامل مع أزمة كورونا أثناء الدراسة، وأن القرارات التي تتخذها الوزارة لا تصدر بشكل فردي.
وأضاف وزير التعليم العالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، جميع القرارات التي تتخذها في الوزارة تبني على أرض الواقع، وعلي أرقام وتحليل المواقف بشكل علمي ودقيق.
وأوضح عبد الغفار ، أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم 20 فبراير بعد انتهاء إجازة منتصف العام، لافتا إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها، والوزارة مستعدة لأى ظرف يطرأ.