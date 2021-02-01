مستعدون لجميع سيناريوهات كورونا.. وزير التعليم العالي: عودة الحياة لطبيعتها في الجامعات خلال 20 يوما ..فيديو

وزير التعليم العالي، أن الوزارة مستعدة لجميع

بعد عودة

طبيعتها في الجامعات خلال الـ20 يومًا المقبلة، مشيرا إلى اكتساب الخبرة من العام الماضي في التعامل مع

كورونا

الدراسة، وأن القرارات التي تتخذها الوزارة لا تصدر بشكل فردي.