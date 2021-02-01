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حوادث

إصابة حداد بخرطوش على يد عاملين بالسنبلاوين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:16 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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همت الحسينى
أصيب حداد من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية  برش خرطوش في الوجه والرقبه والصدر أثر  تعدي عاملين عليه بالضرب بفرد خرطوش بسبب مشادة كلاميه بينهما.

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود  اشارة لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "مجدى السيد فتحى محمد سيد أحمد " ۲۹ عاما ،حداد ، ومقيم حي " الشيخ عمر " بندر السنبلاوين  مصابا برش خرطوش بالوجه والصدر والرقبة ( إدعاء تعدي ).

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤاله  إتهم كلا من " عبدالله ربيع عبدالله البنا " ۲۲ عاما ،عامل ، منطقة " عزبة صقر " بندر السنبلاوين ، " ايهاب خالد أبو صاحب " ۲۲ عاما عامل ، ومقيم شارع " السوق الكبير " بندر السنبلاوين ، بالتعدي عليه باطلاق عيار من سلاح ناري " فرد خرطوش " بحوزة الأول وإحداث إصابته ، وقيام الثاني بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي  وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب تواجد المتهمان أمام مسكنه ورفضه لذلك.

وبتقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما ، إعترفا بارتكاب الواقعة ، وبإرشاد الأول تم ضبط السلاح الناري " تم التحفظ عليه " و تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٩٦٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة النحقيقات.
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