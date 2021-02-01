وكيل حقوق النواب يطالب بالتزام المؤسسات القومية بميثاق الشرف الصحفي

أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية وجود ميثاق شرف صحفي يلزم المؤسسات القومية بتطبيق معايير جودة المهنية والأمانة في المحتوى المُقدم، بما يحقق حرية الصحافة مع ضمان حقوق المواطنين في عدم التمييز أو التجريح.





وقال "عبد العزيز"، أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، إن البرلمان أبدى انحيازه للصحافة المصرية وحريتها، لاسيما أنها جزء أصيل من العمل العام وتعطي قوة للحياة العامة، خاصةً أن حرية الرأي والتعبير إحدى أدوات حقوق الإنسان الهامة.





وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على أهمية مواجهة خطاب الكراهية، أو إلقاء الاتهامات بدون دليل، وإعمال المبدأ القانوني الذي يعتبر الشخص بريء ما لم تثبت إدانته، متسائلا عن دور الهيئة في التصدي لما يسيء للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.





وتطرق محمد عبد العزيز، إلي أهمية دراسة إمكانية تعيين الصحفيين العاملون بالمؤسسات القومية منذ فترة، وبما لا يحمل الهيئة الوطنية للصحافة الخسائر، بقوله : أعلم أن هناك خسائر لكن بعض الصحفيين لهم حقوق مهدرة.





بدوره، قال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن وجود رئيس الهيئة الوطنية للصحافة داخل لجنة حقوق الإنسان دليل علي التعاون من أجل تحقيق الصالح العام، متسائلا عن خطة الهيئة للتواصل لتصحيح المعلومات المغلوطة في الخارج.