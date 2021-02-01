وزير التعليم العالي يعلن تفاصيل مشروعات تطوير الجامعات بتكلفة 35 مليار جنيه.. فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن هناك 408 مشروعات في 27 جامعة حكومية بتكلفة 35 مليار جنيه منها مشاريع خدمية وعلاجية بالإضافة إلى عمل 22 جامعة أهلية منها ما أنجز ومنها منا نعمل على تشييده خلال العامين القادمين بتكلفة 80 مليار جنيه. جنيهمشاريعبالإضافةإلىعلىتشييدهالعامينبتكلفة





وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم": قمنا بالانتهاء من عمل 3 جامعات تكنولوجيا بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك 6 جامعات يتم إنشاؤها في شرق بورسعيد ومدينة السلام وبرج العرب.



