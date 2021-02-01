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أخبار العالم

موقع أمريكي: مشروع "كايرو آي" يحول القاهرة إلى مركز سياحي عالمي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:18 م
تقرير: القاهرة تهدف
تقرير: القاهرة تهدف لجذب ملايين السياح عبر "كايرو آي"
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قسم الخارجي
سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على بدء تدشين مشروع "كايرو آي" الضخم في القاهرة، كجزء من الجهود الحكومية المبذولة لتحويل البلاد إلى مركز سياحي عالمي.

وقال في تقريره إن "كايرو آي" أو "عين القاهرة" هي أول عجلة ترفيهية وسياحية ضخمة في القاهرة وإفريقيا، ومن المتوقع أن تصبح معلما سياحيا جديدا للقاهرة الحديثة.

ونقل الموقع عن محافظ القاهرة خالد عبد العال قوله إن المشروع يشمل منطقة ترفيهية على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة بمنطقة الزمالك، بهدف جذب 2.5 مليون زائر للقاهرة سنويا.

وأشار المحافظ إلى أن "عين القاهرة" حزء من رؤية مصر 2030 بهدف إحياء السياحة من جديد في العاصمة المصرية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، موضحا أن المشروع سيحول القاهرة إلى مركز سياحي رئيسي ويضعها على خريطة السياحة العالمية.

وسيتم بناء العجلة بارتفاع 120 متر باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، وتضم نحو 48 كابينة تتسع الواحدة لثمانية أفراد، كما يتمتع الزائر بإطلالة بانورامية فريدة على القاهرة.

كما يشمل المشروع مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى والمرافق مثل المطاعم الفاخرة، وصالات الطعام والعلامات التجارية المميزة وغيره من المتاجر ووسائل الترفيه.

وقال التقرير إنه عند اكتمال المشروع في 2022، ستصبح "كايرو آي" أكبر عجلة ترفيهية في إفريقيا، وخامس أكبر عجلة في العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة.

وسلط الموقع الضوء على الخطوات المصرية على مدار السنوات الماضية لإصلاح وتوسيع شبكة الطرق في القاهرة، فضلا عن تحديث شبكات المترو والسكك الحديد وغيره من الجهود لتخفيف الازدحام في العاصمة.
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