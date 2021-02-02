طريقة مبتكرة لعمل طاجن جمبري بالخل البلسميك

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل ط اجن جمبري بالخل البلسميك بمذاق لا يقاوم وبشكل شهي وسريع لعشاق الجمبري.





مقادير طاجن جمبري بالخل البلسميك

كيلو جمبري مقشر ونظيف

ثمرة كبيرة فلفل أخضر مقطعة مكعبات

1 ثمرة كبيرة فلفل أحمر مقطعة مكعبات

1 ثمرة كبيرة فلفل أصفر مقطعة مكعبات

2 ثمرة كبيرة طماطم مفروم

2 بصل أخضر مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب زيت

ربع كوب خل بالسميك

2 كوب ماء

4 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل

نصف ملعقة صغيرة شطة

1 كوب كزبرة خضراء مفرومة

نصف كوب ليمون شرائح

ارز للتقديم





طريقة تحضير طاجن جمبري بالخل البلسميك

* في صينية فرن، ضعي الجمبري





* أضيفي الفلفل والطماطم والبصل، وقلبيه مع الجمبري





* على نار هادئة، ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة ثم الزيت والخل والثوم والكاري والكمون والملح والفلفل والشطة.





* أضيفي الجمبري إلى خليط الزبدة وشوحيه لدقائق.





* ضعيه في طاجن للفرن.





* وزعي الكزبرة وشرائح الليمون على الوجه.





* غطي الطاجن أو الصينية بورق الفويل، وأدخليها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة





* انزعي ورق الفويل، ودعيها في الفرن حتى يتحمر الوجه



