طريقة مبتكرة لعمل طاجن جمبري بالخل البلسميك

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل طاجن جمبري بالخل البلسميك بمذاق لا يقاوم وبشكل شهي وسريع لعشاق الجمبري.
مقادير طاجن جمبري بالخل البلسميك
كيلو جمبري مقشر ونظيف
ثمرة كبيرة فلفل أخضر مقطعة مكعبات
1 ثمرة كبيرة فلفل أحمر مقطعة مكعبات
1 ثمرة كبيرة فلفل أصفر مقطعة مكعبات
2 ثمرة كبيرة طماطم مفروم
2 بصل أخضر مفروم
2 ملعقة كبيرة زبدة
ربع كوب زيت
ربع كوب خل بالسميك
2 كوب ماء
4 فص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة كاري
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل
نصف ملعقة صغيرة شطة
1 كوب كزبرة خضراء مفرومة
نصف كوب ليمون شرائح
ارز للتقديم
طريقة تحضير طاجن جمبري بالخل البلسميك
* في صينية فرن، ضعي الجمبري
* أضيفي الفلفل والطماطم والبصل، وقلبيه مع الجمبري
* على نار هادئة، ضعي الزبدة في مقلاة كبيرة ثم الزيت والخل والثوم والكاري والكمون والملح والفلفل والشطة.
* أضيفي الجمبري إلى خليط الزبدة وشوحيه لدقائق.
* ضعيه في طاجن للفرن.
* وزعي الكزبرة وشرائح الليمون على الوجه.
* غطي الطاجن أو الصينية بورق الفويل، وأدخليها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة
* انزعي ورق الفويل، ودعيها في الفرن حتى يتحمر الوجه
* قدميه مع الأرز الصيادية أو الأرز الأبيض أو الخبز والسلطات