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نشأت الديهي: المنتدى العربي الاستخباري خطوة مهمة فى مجال العمل المشترك.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:21 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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ندى عبد العزيز
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المنتدى الاستخباري العربى يمثل خطوة هامة فى إعادة ترميم العمل العربي المشترك وإعادة العواصم العربية لما كانت عليه.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم على فضائية تن أن اجتماع رؤساء أجهزة المخابرات العربية فى مصر كان لمناقشة أجندة وطنية عربية تمس الأمن القومي العربي والتحديات الخاصة بالإرهاب التى تخيم بآثارها السلبية على الأجواء العربية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة هامة صوب الخطة المصرية لاستعادة قوة العواصم العربية.

وأكد الديهي أن المنتدى الاستخباري خطوة هامة على طريق تفعيل دور الدولة الوطنية من جديد.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات العامة، وعدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، تم افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخبارى بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويذكر أن مصر لعبت الدور الرئيسي في إنشاء هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، مما يعكس ضرورة توحيد الجهود العربية في إطار مكافحة الإرهاب وتبادل الرؤى الاستخباراتية، في إطار هذا المنتدى الذي يمثل إطارا مشتركا لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية العربية في إطار هذا المنتدى عقد في النصف الثاني من فبراير 2020 في القاهرة، والذي تلاه تفضل رئيس الجمهورية باستقبالهم في قصر الاتحادية.
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