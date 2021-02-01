أعراض الفشل الكلوى بنوعيه الحاد والمزمن

في بعض الأحيان، لا تستطيع الكلى تصفية وتنقية الدم، وهو ما يمكن أن يسبب تراكم مستويات غير آمنة من النفايات، وهو ما يُعرف بالفشل الكلوي (أو الكلوي)، والذي يمكن أن يتسبب في الوفاة ما لم يتم علاجه.





ووفقا لما ذكره موقع " urologyhealth " يحدث الفشل الكلوي (الكلوي) عندما لا تعمل الكلى كما ينبغي، ويغطي مصطلح "الفشل الكلوي" الكثير من المشاكل.





ويمكن أن تؤدي هذه المشاكل إلى الفشل الكلوي:

عدم حصول كليتك على ما يكفي من الدم للتصفية

تضررت كليتك من مرض مثل

ارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض السكري)

ضغط دم مرتفع

التهاب كبيبات الكلى (تلف المرشحات الصغيرة للكلية)

مرض تكيس الكلى

يتم حظر كليتك بسبب حصوات الكلى أو النسيج الندبي





ويمكن أن تختلف الأعراض بناءً على مدى سوء الفشل الكلوي ، ومدى سرعة تفاقمه ، وما الذي يسببه.





هناك نوعان رئيسيان من الفشل الكلوي: الحاد (المفاجئ) والمزمن (بمرور الوقت).





الفشل الكلوي الحاد - ARF

يحدث عندما تتوقف الكلى فجأة عن ترشيح الفضلات من الدم و يمكن أن تكون علاماته:

انتفاخ اليدين والقدمين والوجه (وذمة)

نزيف داخلي

الالتباس

النوبات

غيبوبة

اختبارات الدم والبول غير الطبيعية

ضغط دم مرتفع





- الفشل الكلوي المزمن - CRF

يتطور ببطء مع أعراض قليلة جدًا في مراحله المبكرة، و قد لا يعاني المريض المصاب بـ الفشل الكلوى المزمن من أي أعراض حتى تنخفض وظائف الكلى إلى 20 ٪ أو أقل، و في تلك المرحلة ، قد تظهر هذه العلامات:





اختبارات الدم والبول غير الطبيعية

ضغط دم مرتفع

فقدان الوزن دون سبب

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

غثيان

التقيؤ

طعم معدني في فمك

فقدان الشهية

ضيق في التنفس

آلام في الصدر

خدر ووخز

الالتباس

غيبوبة

النوبات

كدمات سهلة

متلهف، متشوق

إعياء

الصداع

تشنجات وتشنجات عضلية

ضعف العظام التي تنكسر بسهولة

لون الجلد الأصفر والبني

متلهف، متشوق

انتفاخ اليدين والقدمين والوجه (وذمة)

مشكلة في النوم





- الأسباب

من المرجح أن يحدث ARF مع:

انخفاض تدفق الدم (على سبيل المثال بعد جراحة معقدة أو حادث)

تورم في الكلى (مثل رد فعل لدواء أو عدوى)

انسداد مفاجئ (مثل حصوات الكلى)

ارتفاع ضغط الدم





مع ARF ، غالبًا ما تعود الكلى إلى وضعها الطبيعي أو شبه الطبيعي بعد علاج السبب.





CRF هو فقدان دائم لوظائف الكلى، والأسباب الأكثر شيوعًا هي:

ضغط دم مرتفع

التهاب كبيبات الكلى المزمن (تلف الكلى)

ارتفاع نسبة السكر في الدم (مرض السكري)

مرض تكيس الكلى

انسداد المسالك البولية