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مرأة

طريقة تسوية الفخدة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:02 ص
فخدة
فخدة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فخدة بالليمون والزعتر لمذاق لا يقاوم وبشكل احترافي يغنيك عن الحاجة إلى المطاعم.

مقادير فخدة بالليمون والزعتر

فخدة ضاني 
4 ملاعق كبيرة زبدة 
3 فصوص ثوم مهروسين
1 ملعقة كبيرة كمون حبوب 
1 ملعقة كبيرة بابريكا شطة ملح 
1 ملعقة كبيرة زعتر جاف 
1 كوب ليمون مخلل   
التزيين
بطاطس شيبس 
اوراق كزبرة 
زعتر طازج لتوابل 
البطاطس
ملح 
فلفل أسود 
شطة 
كمون ناعم 

طريقة تحضير فخدة بالليمون والزعتر

* تتبل الفخدة بخليط الزبدة والثوم والكمون والملح والفلفل

* ثم يضاف البابريكا والشطة والزعتر ثم يضاف الليمون المخلل

* وتتبل الفخدة جيدا ثم توضع في صنية الفرن ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع البطاطس الشيبس وأوراق البقدونس.
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