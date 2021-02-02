طريقة تسوية الفخدة

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فخدة بالليمون والزعتر لمذاق لا يقاوم وبشكل احترافي يغنيك عن الحاجة إلى المطاعم.
مقادير فخدة بالليمون والزعتر
فخدة ضاني
4 ملاعق كبيرة زبدة
3 فصوص ثوم مهروسين
1 ملعقة كبيرة كمون حبوب
1 ملعقة كبيرة بابريكا شطة ملح
1 ملعقة كبيرة زعتر جاف
1 كوب ليمون مخلل
التزيين
بطاطس شيبس
اوراق كزبرة
زعتر طازج لتوابل
البطاطس
ملح
فلفل أسود
شطة
كمون ناعم
طريقة تحضير فخدة بالليمون والزعتر
* تتبل الفخدة بخليط الزبدة والثوم والكمون والملح والفلفل
* ثم يضاف البابريكا والشطة والزعتر ثم يضاف الليمون المخلل
* وتتبل الفخدة جيدا ثم توضع في صنية الفرن ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع البطاطس الشيبس وأوراق البقدونس.