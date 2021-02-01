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أخبار العالم

واقع جديد في عهد السيسي.. إعلامية: نجاح كأس كرة اليد رسالة للعالم بصورة مصر الحقيقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مـيــــس رضـــا
أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بما تداولته الصحف والمؤسسات الدولية حول النجاح المبهر الذي حققته مصر في تنظيم كأس العالم لكرة اليد رغم الظروف التي قوضت حركة الأنشطة الرياضية وغيرها على خلفية فيروس كورونا، وأيضًا بشهادة بعثات الدول المشاركة في البطولة.


وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مصر كانت أمام اختبار قوي وتفوقت فيه بجدارة بفضل تنظيم وإشراف أبنائها لإخراج هذه الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية وعكست الواقع الحقيقي في مصر من أمن واستقرار كما يعدّ هذا النجاح التعبير الأمثل لواقع جديد تعيشه مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم التي يشهد لها العالم . 


ولفتت "الرشيد"، إلى أن إشادة العالم بالتنظيم كان ردًا حقيقيًا على الشائعات المغرضة التي تروج لعدم سيطرة مصر على الفيروس، إذا كشفت هذه الفعالية التي تعد أول فعالية عالمية في ظل جائحة كورونا، عن قدرة الدولة المصرية فى التصدي للجائحة وتقويض انتشارها وقدرتها على استقبال الوفود السياحية واستضافة الفعاليات في ظل تأثر دول أوروبا بتداعيات الفيروس .  


وشهدت مراسم توزيع جوائز البطولة تسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة لصاحب المركز الأول، والميداليات الفضية للمركز الثاني، والبرونزية لمنتخب إسبانيا الذي حل في المركز الثالث بعد تغلبه على منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علاوة على الكلمات الرسمية ورفع أعلام المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وتسليم راية تنظيم النسخة القادمة إلى السويد وبولندا، وخلال حفل الختام وتوزيع الجوائز، تم عرض فيلم تسجيلي قصير تضمن أبرز اللقطات التي تم التقاطها خلال البطولة.


يذكر أن بطولة العالم لكرة اليد انطلقت فعالياتها يوم 13 يناير الماضي. 
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