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أخبار العالم

العثور على جثة عسكري عراقي تعود لوقت الغزو في الكويت

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:25 م
العثور على جثة جندي
العثور على جثة جندي عراقي في الكويت
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قسم الخارجي
عثرت أجهزة الأمن في الكويت على جثة جندي عراقي في جزيرة بوبيان، تعود إلى فترة الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بالعثور على جثة ملفوفة في خيمة في جزيرة بوبيان ،واتضح أن بداخل اللفافة جثة لعسكري عراقي.

وأوضحت أن الجندي كان بحوزته الهوية الخاصة به وبزيه الرسمي وأنه متوفى منذ الغزو العراقي.

وأشارت إخطار السلطات العراقية بالواقعة ،فيما رجح مصدر أمني ان تكون عوامل الطقس وراء الكشف عن الجثة .

وكان الجيش العراقي تدخل عسكريا لغزو الكويت عام 1990 خلال حكم صدام حسين، ما أدى إلى تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب.
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