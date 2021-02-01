العثور على جثة عسكري عراقي تعود لوقت الغزو في الكويت

عثرت أجهزة الأمن في الكويت على جثة جندي عراقي في جزيرة بوبيان، تعود إلى فترة الغزو العراقي للبلاد عام 1990.





وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بالعثور على جثة ملفوفة في خيمة في جزيرة بوبيان ،واتضح أن بداخل اللفافة جثة لعسكري عراقي.





وأوضحت أن الجندي كان بحوزته الهوية الخاصة به وبزيه الرسمي وأنه متوفى منذ الغزو العراقي.





وأشارت إخطار السلطات العراقية بالواقعة ،فيما رجح مصدر أمني ان تكون عوامل الطقس وراء الكشف عن الجثة .



